O corpo de um homem, ainda não identificado, que aparenta ter entre 35 e 40 anos, foi localizado e retirado do lago do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira, 21. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o corpo, que não apresenta sinais de violência, foi localizado por seguranças do parque, por volta das 9h30. O caso foi registrado no 35º DP.