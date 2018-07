Corpo é encontrado na USP com sinais de enforcamento Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje, por volta das 7h30, no campus da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste da capital paulista. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo tinha sinais de enforcamento. A ocorrência foi encaminhada ao 93º Distrito Policial (DP), no Jaguaré.