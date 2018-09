Corpo em decomposição é achado em Ipanema, no RJ O corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado na manhã de hoje na Praia do Diabo, em Ipanema, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, o homem ainda não foi identificado. O corpo foi encontrado na areia e o mais provável é que tenha sido trazido pelo mar até o local. O caso foi registrado no 13º DP da cidade.