Corpo em dois movimentos O brilhante Grupo Corpo, de Minas Gerais, aporta hoje (10) na Temporada de Dança 2012 DO Teatro Alfa. Eles encenam 'Benguelê', com música de João Bosco, e 'Sem Mim', com canções de José Miguel Wisnik e Carlos Núñez. Teatro Alfa. R. Bento Branco de A. Fº, 722, S. Amaro, 5693-4000. 4ª, 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 19h. R$ 40/R$ 120. Até 19/8.