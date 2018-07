Corpo encontrado em rua londrina pode ter caído de avião

A polícia de Londres iniciou uma investigação para descobrir se um corpo encontrado em uma rua no sudoeste da capital britânica seria de um passageiro clandestino que caiu de um avião.

O corpo foi descoberto na manhã de domingo no bairro de Mortlake, que fica na rota de voo do aeroporto de Heathrow.

O homem, que teria por volta de 30 anos, apresentava fraturas múltiplas.

"A morte está sendo tratada como inexplicada. Uma autópsia será feita e estamos investigando para determinar a identidade", informou uma porta-voz da polícia.

Um morador da rua onde o corpo foi encontrado, Joe Dodd, disse ao jornal londrino Evening Standard que a polícia impediu que os moradores saíssem de casa durante horas até que o corpo fosse retirado.

"Havia policiais e ambulâncias para todos os lados. De onde eu estava, parecia que ele tinha algum tipo de ferimento na cabeça. Havia sangue por toda a rua e em um carro", afirmou.

Especialistas em aviação ouvidos pelo jornal Daily Mail afirmaram que, caso o homem seja mesmo um passageiro clandestino que caiu de um avião que passava no local, ele provavelmente já estava morto antes de atingir o chão devido ao frio extremo em grandes altitudes, alcançadas rapidamente pelo avião, ou por ter sido esmagado no momento em que a aeronave recolheu o trem de pouso logo após a decolagem.

Ainda de acordo com o Daily Mail, o caso veio apenas duas semanas depois de outro corpo de passageiro clandestino ter sido encontrado, em Heathrow, no compartimento do trem de pouso de um avião da British Airways que vinha da Cidade do Cabo, na África do Sul.