Corpo encontrado não é do garoto Juan, diz polícia A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou no início desta noite, por meio de nota, que o corpo encontrado na manhã de hoje no Rio Botas, na localidade de Recanto, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, não é do menino Juan Moraes, de 11 anos, desaparecido desde o dia 20 durante um tiroteio entre a polícia e traficantes na favela Danon, em Nova Iguaçu. Exames preliminares do esqueleto apontaram que o cadáver é de uma menina.