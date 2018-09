Corpo encontrado no Paraguai pode ser de chefe do CV A polícia do Paraguai diz acreditar que o homem encontrado morto dentro de um veículo utilitário num terreno baldio no bairro 23 de Octubre, em Ciudad Del Este, seja de Luiz Claudio da Rocha Mero, o Berola, um dos chefes do Comando Vermelho e que controlava a venda de drogas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.