Corpo levado por correnteza é encontrado em MG As equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontraram um corpo de uma mulher que foi levado pela correnteza em Betim. O corpo, de acordo com os bombeiros, estava a 30 quilômetros do local onde caiu uma mulher que estava desaparecida desde ontem. No momento do acidente, ela foi levada junto com um motoqueiro que tentou ajudá-la. O corpo do motoqueiro continua desaparecido, segundo os bombeiros.