Corpo resgatado do Tietê pode ser de vítima da chuva

Flávia do Carmo, irmã da vítima Ítalo Cícero Mendonça do Carmo, de 24 anos, confirmou à reportagem ter reconhecido o corpo. No entanto, a Polícia Militar não confirmou a informação.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada próximo à Ponte do Piqueri, na Marginal do Tietê, por volta das 15h.

Segundo a família, Ítalo caiu no Córrego do Ipiranga, na zona sul, na quarta-feira, ao tentar socorrer uma mulher que se afogava.

Uma equipe da Polícia Militar estava no local, no início da noite, preservando o corpo, que está em estado de decomposição, até que o Instituto de Criminalística o leve para realizar exames.