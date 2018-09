Corpos achados em SP podem ser de casal sequestrado

De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, os corpos estavam em estado de putrefação e foram encaminhados para realização de exames no Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a identidade do casal. Claudio Meneghetti, de 56 anos, e a esposa, Lilian Maria Simioni Meneghetti, 57, eram produtores de cana-de-açúcar e foram surpreendidos em sua residência. Antes de serem levados, os bandidos cobriram o rosto da empregada da família com um plástico. Ela morreu asfixiada.