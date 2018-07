Corpos começam a ser periciados em Recife O trabalho de perícia nos primeiros 16 corpos das vítimas do acidente com o avião da Air France que já chegaram ao Instituto de Medicina Legal de Pernambuco começou hoje por volta das 14h. De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Defesa Social, apesar de terem chegado ao local na madrugada de ontem, os peritos tiveram que aguardar o descongelamento dos cadáveres para iniciar a análise.