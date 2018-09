Corpos de 12 vítimas do naufrágio no AM são resgatados O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Amazonas já conseguiram resgatar 12 corpos de pessoas adultas, vítimas do naufrágio da embarcação Comandante Sales, ocorrido na madrugada de hoje. Aproximadamente 100 pessoas estavam a bordo do barco, que afundou nas águas do rio Solimões, a 15 minutos do porto de Manacapuru, cidade que fica a 68 quilômetros de Manaus. Segundo informações da 2ª Companhia de Bombeiros do Interior, sediada em Manacapuru, dez mulheres e dois homens foram resgatados até o momento. De acordo com a companhia, o barco pode ter afundado por excesso de peso e em virtude de uma forte ventania. O acidente com o barco Comandante Sales ocorreu por volta de 5h30 da manhã. Os passageiros da embarcação retornavam de uma festa realizada na comunidade "Pesqueiro", em frente à cidade de Manacapuru, do outro lado do rio Solimões. Parte dos passageiros da embarcação conseguiu se salvar nadando para a margem do rio Solimões. O número de vítimas do naufrágio ainda é incerto. O Corpo de Bombeiros está atuando na região do acidente com 12 mergulhadores e 20 auxiliares.