Corpos de 3 jovens são encontrados em serra de Minas

De acordo com a Polícia Militar do Estado, uma fotógrafa estava no local quando avistou os corpos. Ela teria acionado a polícia por volta das 13h30 que, por meio de seus agentes, verificou os corpos de três jovens. A perícia técnica foi solicitada para o local, informa a assessoria de imprensa da PM.

Depois de realizada a perícia, pode-se afirmar que os três corpos foram executados com tiros na cabeça há cerca de um dia, segundo a Polícia Militar de Minhas Gerais. Os jovens aparentavam idade entre 18 e 25 anos e apenas Rodrigo Ferreira Dias, de 19 anos, foi identificado pois era o único com documento no bolso.

Os corpos foram enviados para o Instituto Médico Legal (IML) da região.