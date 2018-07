Corpos de 3 vítimas de queda de avião chegam a RR Os corpos do dono da empresa de táxi aéreo Amazonaves, Antônio Picão Neto, de 50 anos, de sua mulher Luciana, de 42, e do filho Matheus, de 12, chegaram no início da tarde de hoje (22) em Boa Vista, Roraima, onde devem ser enterrados no fim da tarde. Duas filhas do casal, que decidiram não embarcar no voo, segundo uma fonte da empresa de aviação, decidiram enterrá-los na cidade natal do pai.