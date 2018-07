Corpos de brasileiros ainda não chegaram a Lima Ainda não há previsão da hora exata de chegada a Lima dos corpos dos dois brasileiros que foram encontrados mortos, ontem, no centro norte do Peru. De acordo com informações obtidas na embaixada brasileira em Lima, os corpos de Mario Bittencourt e Mário Guedes ainda estão em Bagua Grande, para onde foi deslocado o diplomata brasileiro, para a liberação dos corpos, o embarque a Lima e, posteriormente, para o Brasil.