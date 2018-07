Corpos de brasileiros podem chegar ao Brasil amanhã

Ao contrário do que havia sido divulgado anteriormente, os dois corpos não foram encontrados próximos um do outro. Eles estavam a um quilômetro de distância entre eles, nas proximidades do rio Maranon, na região de Jaén, a aproximadamente 800 km de Lima, a uma altitude de 800 metros, onde o clima era quente e seco.

Duas autópsias já foram realizadas pelos legistas. Uma pelo legista da polícia peruana e outra por um médico contratado pela empresa Leme onde os brasileiros trabalharam. Por causa do laudo considerado pouco esclarecedor tanto pelas autoridades brasileiras, como pelo funcionário da empresa que acompanha os trâmites burocráticos, dois novos exames serão feitos em parte de órgãos de ambos, tanto no Brasil como no Peru. Portanto, antes de serem levados para Belo Horizonte, exames de laboratório serão realizados em tecidos e líquidos retirados dos corpos de Guedes e Bittencourt ainda em Lima, para que se tente detalhar o que levou a morte dos dois. Outros exames de laboratório serão refeitos no Brasil.

Amanhã, as autoridades brasileiras em Lima esperam que todos os trâmites burocráticos estejam concluídos para que os corpos possam ser liberados para serem entregues para as famílias, após o cumprimento de todas as regras de saúde pública. O governo brasileiro está seguindo de perto as investigações para que se esclareça exatamente tudo que aconteceu com Bittencourt e Guedes, após eles terem se separados de seus dois outros colegas e partirem para o trabalho em campo, de busca de um melhor local para a construção de uma usina. Eles combinaram de se encontrar em um ponto determinado no início da tarde da última segunda-feira, mas não apareceram. Passadas algumas horas, ainda na segunda, os dois outros brasileiros deram o alerta de desaparecimento de Bittencourt e Guedes para as autoridades locais. Os corpos de ambos só foram localizados na manhã de quarta-feira, 27.

As primeiras informações divulgadas de que os dois teriam sido mortos por pessoas contrárias à instalação da usina foram contestadas pela embaixada brasileira em Lima, sob a alegação de que os corpos foram encontrados sem sinais de violência. Da mesma forma, todos os pertences de ambos, como carteiras, celulares e máquinas fotográficas também estavam junto aos seus corpos. Como a região é muito quente, os corpos de ambos já estavam em alto grau de decomposição.