Corpos de casal desaparecido são encontrados na Bahia

A família do advogado procurou a polícia após encontrar uma mensagem de despedida no seu computador. De acordo com os familiares, Primitivo não aceitava o término do relacionamento, ocorrido há cinco meses. Segundo a delegada Sione Porto, a principal suspeita é que Primitivo tenha matado a ex-mulher a tiros e cometido suicídio em seguida, mas a polícia aguarda a realização dos exames periciais, porque a arma do crime ainda não foi encontrada.