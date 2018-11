Corpos de duas mulheres são retirados dos escombros

O deslizamento aconteceu no morro do Bumba, no bairro de Viçoso Jardim e, segundo a prefeitura, as casas atingidas estariam todas habitadas. Na hora, chovia e ventava muito na região, na zona norte de Niterói, a área mais afetada pelo temporal. Pouco depois da tragédia, moradores estavam desesperados, chorando, gritando nomes de parentes e tentando ajudar com as próprias mãos as equipes dos bombeiros que foram desviadas de outros locais para tentar encontrar soterrados.

A dificuldade do resgate, segundo a prefeitura, era ter o cuidado na retirada dos entulhos para evitar ferir pessoas que estivessem embaixo dos escombros. Como a luz foi cortada para evitar explosões e incêndios, era difícil saber a extensão e a quantidade de terra que cobriu as casas mas a informação do Corpo de Bombeiros era de que este seria o maior deslizamento desde o início das chuvas .