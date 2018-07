Corpos de jovens assassinados são enterrados no Rio Os corpos dos seis jovens mortos neste fim de semana foram sepultados na tarde desta terça-feira no Cemitério de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Cerca de 500 pessoas acompanharam o velório que teve início na madrugada e seguiram para o cemitério para participar do enterro.