Corpos de mergulhadores estavam perto um do outro Os corpos dos mergulhadores Alessandro Varani e Rodrigo Garcia, ambos com 29 anos, foram resgatados hoje do fundo de um lago em uma pedreira desativada, em Salto de Pirapora, na região de Sorocaba (SP). Eles eram procurados deste a tarde de sábado, quando mergulharam no lago com oxigênio para 40 minutos e não retornaram à superfície.