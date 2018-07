Corpos de militares mortos na Antártida chegam ao RJ O Hércules SC-130 da Força Aérea Brasileira (FAB) com os corpos dos dois militares mortos no incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz pousou às 8h55 desta terça-feira, 28, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.