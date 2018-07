Corpos de vítimas de acidente são levados para IML

Os sete corpos que foram retirados do local do acidente não puderam ser identificados, de acordo com o assessor da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Norton Luiz Ferreira. Por conta disso, todos os corpos serão encaminhados para o IML para serem feitos exames de DNA.

Às 15 horas desta quarta-feira estava prevista a conclusão da transferência dos corpos das vítimas, segundo a SSP, mas as aeronaves responsáveis pelo transporte só chegaram à fazenda em Piranhas às 15h15. Segundo a SSP, a ação deve ser concluída no fim desta tarde, contando que o tempo de viagem demora cerca de 1h30.

Os primeiros levantamentos da perícia técnica já foram efetuados e todos os documentos da aeronave foram enviados para o Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão que irá investigar a causa do acidente. Segundo Ferreira, o helicóptero estava com todas as revisões e manutenção em dia, sendo a última análise mecânica concluída na última segunda-feira (7).