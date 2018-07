Corpos de vítimas de desabamento são enterrados Os corpos das vítimas do desabamento dos três prédios no centro do Rio, ocorrido na noite de quarta-feira, 25, começam a ser enterrados hoje. Celso Renato Braga Cabral, de 44 anos, que era chefe de Recursos Humanos da empresa TO, foi enterrado às 10h30 no Cemitério do Maruí, em Niterói, na região metropolitana da capital. Ao meio-dia, o corpo de Cornélio Ribeiro Lopes, de 73, será enterrado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul da cidade. Ele era porteiro do Edifício Liberdade, de 20 andares, o primeiro a desabar.