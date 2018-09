Corpos de vítimas de queda de aeronave são resgatados

Os corpos do piloto e de um tripulante do helicóptero de prefixo PRCEC acidentado na noite ontem foram resgatados no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, ainda neste sábado, segundo informações do Corpo de bombeiros. Segundo a corporação, cerca de 20 homens trabalharam no resgate, perto dos destroços da aeronave.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o helicóptero Robson 44, que fica estacionado no Aeroporto de Jacarepaguá, estava retornando do Aeroporto Santos Dumont quando caiu na Floresta da Boa Vista, por volta das 21h.