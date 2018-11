Corpos de vítimas do acidente na BA são liberados

O ônibus, que não tinha autorização para realizar o serviço de fretamento, transportava 45 pessoas. Dessas, 33 morreram e 12 ficaram feridas, todas do sexo masculino. Os primeiros 14 corpos chegaram por volta das 17 horas de hoje em Caruaru, no agreste, a 135 quilômetros do Recife, levados em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou do aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo, em Vitória da Conquista.

De Caruaru, seguiram em caminhões refrigerados do IML-PE para Buíque, a 285 quilômetros de Recife, onde residia a maioria das vítimas - e para Lagoa dos Gatos. Neste município, moravam dois trabalhadores. Outros 18 corpos devem chegar hoje de madrugada a Caruaru. O décimo nono, o do auxiliar do motorista, identificado como Ivo Hélio Alves, de 49 anos, foi levado pela família, de carro, para a cidade de Petrolina, onde morava e será sepultado.

Velório

O velório em Buíque, município de 53 mil habitantes, previsto para amanhã, deverá ser coletivo e será realizado no Clube Municipal da cidade. Do total de mortos, sete eram de uma mesma família, Beserra da Silva (morreram quatro irmãos e três primos). Segundo Soneide Beserra da Silva, irmã de Simão, Valmir, José Edilson e Valdenir, eles haviam passado sete meses fora e retornariam para Mato Grosso do Sul daqui a um mês. A família iria recebê-los com um almoço especial. De acordo com Soneide, a esposa de Valdenir está grávida de oito meses.

Dos 12 feridos que foram internados em Jequié (BA), dois se encontram em estado considerado delicado, com traumas neurológicos, e serão encaminhados em UTI aérea para o Hospital da Restauração, no Recife. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), decretou luto oficial por três dias no Estado, e mandou para a Bahia, ainda na madrugada do dia do acidente, uma comissão integrada pelos secretários da Saúde, Casa Militar e Defesa Social e equipes da Assistência Social e do IML para ajudar nos trabalhos de atendimento aos feridos e liberação dos corpos.