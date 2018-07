Corpos resgatados chegam a Fernando de Noronha

O Comando da Marinha e a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciaram nesta terça-feira que mais quatro corpos de vítimas do acidente com o voo AF 447 da Air France foram resgatados na manhã desta terça-feira, totalizando 28 corpos recuperados até agora.

Os quatro corpos foram resgatados pela Fragata Bosísio, da Marinha do Brasil. Na manhã desta quarta-feira, um helicóptero H-60 Blackhawk e um H-34 Super Pumada da Força Aérea Brasileira (FAB) pousaram em Fernando de Noronha com oito dos corpos cada.

Os 16 corpos levados ao arquipélago serão submetidos a uma perícia inicial e depois transportados para Recife a bordo de uma aeronave C-130 da FAB, em uma viagem de aproximadamente uma hora de duração.

A partir da chegada dos corpos a Recife, a identificação será feita em um trabalho conjunto de peritos da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Federal. Os exames dos médicos legistas e a liberação final dos corpos deverão ser feitos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Recife.

Asa

A Marinha também divulgou uma imagem do que seria a ponta da asa do Airbus da Air France, que já foi recolhida do Oceano Atlântico.

Segundo os comandos da Marinha e da Aeronáutica, até o momento, a prioridade das equipes de buscas brasileiras é encontrar corpos, possíveis sobreviventes e destroços.

As buscas pela caixa-preta da aeronave da Air France não são prioridade no momento, de acordo com os militares brasileiros.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o capitão Giucemar Tabosa, assessor de comunicação da Marinha, disse que "uma linha de instabilidade na região de Fernando de Noronha atrasou a operação de transporte de corpos e poderá limitar os voos que partem do arquipélago ao longo do dia".

No entanto, segundo a Marinha, "as condições meteorológicas na área de busca não interferem nas operações em andamento".

O voo AF 447 da Air France partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris no último dia 31 de maio, com 228 pessoas a bordo, e desapareceu sobre o Oceano Atlântico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.