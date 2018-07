Corpos são retirados de deslizamento de terra em MG

De acordo com os bombeiros, a chuva provocou o deslizamento de terra de uma encosta de cerca de 30 metros, que atingiu o barraco e outros casas que ficam no pé da encosta. As outras famílias foram retiradas do local.

Vários bairros da região estão inundados cerca de 215 pessoas já foram retiradas de suas casas até a noite de ontem pelos bombeiros, que usaram barcos e jet skis. Elas estão sendo abrigadas em três escolas da cidade.

(Solange Spigliatti/10h18)