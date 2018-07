Correção Diferentemente do publicado na reportagem Apeoesp diz ter procurado secretário, na página A17 da edição de ontem, o secretário Paulo Renato Souza afirmou ao Estado não ter sido procurado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp) após o início da greve. Antes da paralisação, o secretário havia se reunido com a categoria.