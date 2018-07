Correção: 1,5 mil presos indultados em SP não voltaram A nota enviada anteriormente contém um erro. O número correto de presos beneficiados pelo indulto é 20.514 e não 18.994, como fora informado anteriormente. Segue o texto corrigido. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) anunciou hoje que 1.520 presos autorizados a passar o Natal e Ano-Novo nas ruas não voltaram para o sistema prisional paulista. O número corresponde a 7,41% dos 20.514 indultados. Os que desrespeitaram a data de retorno, a partir de agora, são considerados foragidos e, se forem recapturados, serão enviados para o regime fechado. No fim de 2007, dos 17.968 detentos beneficiados, 1.143 não regressaram para as prisões, o que equivale a 6,37% do total.