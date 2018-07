Correção: Acidente em rodovia deixa 19 feridos no Piauí A nota enviada anteriormente tinha um erro. O acidente aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, dia 15, e não na de hoje. Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas, todos da mesma família, em um acidente com um micro-ônibus ocorrido ontem na Rodovia BR-316, região próxima à Estaca Zero e a cidade de Água Branca, no Piauí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7 horas da manhã, o pneu dianteiro da van estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do carro, que saiu da pista. O carro acabou capotando e caindo em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros. O veículo só parou quando bateu em uma árvore, de acordo com a PRF. Uma criança de 10 anos morreu no local e os feridos foram levados para Hospital de Urgência de Teresina. A família voltava para Brasília, onde mora, após passar o período de férias em Cabeceiras, no Piauí.