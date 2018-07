Correção: Air France é condenada a indenizar família

A Air France foi condenada a pagar R$ 2,04 milhões à família da procuradora do Estado do Rio de Janeiro Marcelle Valpaços Fonseca Lima, uma das 228 vítimas do acidente com o Airbus da companhia que fazia o voo 447, em 31 de maio de 2009.

O juiz Mauro Nicolau Júnior, da 48ª Vara Cível do Rio de Janeiro, condenou a companhia francesa a pagar indenização por danos morais. O juiz salientou no processo que a perda de filha e irmã em pleno início de idade adulta - quando a família teria oportunidade de ver e acompanhar o desabrochar de uma nova família e carreira - "representa perda irreparável".

No processo é destacado ainda como agravante o fato de que a queda do Airbus se caracterizou como a maior tragédia da aviação civil do País e uma das maiores do mundo. "E se deveu, em grande parte, pela conduta negligente da ré", destacou o magistrado.