Correção: aliado de Campos e Aécio assume PSB-MG

O deputado federal Júlio Delgado (MG-PSB) assumiu nesta terça-feira, 23, a presidência do Diretório Estadual do PSB de Minas Gerais com a missão de tornar viável um palanque no Estado, segundo maior colégio eleitoral do País, para o governador e presidente nacional do partido, Eduardo Campos, caso se concretize o projeto de candidatura deste a presidente da República.

A decisão foi anunciada após uma série de reuniões em Belo Horizonte entre dirigentes de Minas e o primeiro-secretário nacional da legenda, Carlos Siqueira, para quem a candidatura de Campos, "extraoficialmente, já está na rua". "Na prática, o partido está adotando todas as providências porque sabe que terá candidatura própria. Oficialmente, ficará para o ano que vem (o lançamento da candidatura) porque assim prevê a legislação eleitoral", declarou.

Delgado assume o comando da sigla no lugar do ex-ministro do Turismo e empresário Walfrido Mares Guia, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que declara, abertamente, apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. "Não tinha condição de ele (Mares Guia) continuar na presidência com essa posição. Mas foi muito correto conosco e não há problema em continuar no partido", afirmou Siqueira.

"Nosso foco aqui é permitir que a gente possa ter palanque, disputar candidatura majoritária, além de chapas competitivas em níveis estadual e federal", afirmou o deputado federal do PSB de Minas Gerais. A decisão foi estratégica, uma vez que, além de ferrenho defensor da candidatura de Campos, Delgado é próximo ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). Aécio trabalhou pela eleição dele para a presidência da Câmara dos Deputados no início de 2013. "O sentimento e o intuito da executiva nacional em nos alçar à presidência neste momento é justamente porque temos uma boa relação com o senador Aécio", admite o deputado federal do PSB.

De acordo com Delgado, a direção da agremiação avalia que a eleição de 2014, "fatalmente, será de dois turnos", tanto para presidente como governador do Estado. "Nesse contexto, tanto o Eduardo é importante para o Aécio, quanto o Aécio é importante para o Eduardo. Amanhã, se der um segundo turno em que o Eduardo passar, a gente sabe qual o sentimento do PSDB.

Se der segundo turno com o Aécio e nós ficarmos coerentes com o compromisso partidário, ficamos muito mais à vontade para sustentar uma eventual passagem dele, se essa for a vontade da sociedade. O importante é que estejam sintonizados. A máxima vale para um e para o outro", ressaltou. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.