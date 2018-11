Correção: Avião de voo Paris-SP retorna por problemas

Um avião da Air France que decolou de Paris para São Paulo retornou ao Aeroporto Charles de Gaulle, na madrugada da quinta-feira (2) por causa de um problema no motor.

A empresa informou ter adotado o procedimento como medida de precaução em razão da vibração do motor do avião, um Boeing 777. A aeronave, que partiu com 277 passageiros e 18 integrantes da tripulação às 23h20, pousou normalmente em Paris à 1h30 (horário de Paris).

Segundo a Air France, os passageiros receberam bebidas e jantar a bordo, seguido de acomodação no aeroporto. O voo seguiu nesta sexta-feira às 14h30 (horário de Brasília) em outra aeronave, com chegada prevista em Guarulhos, na Grande São Paulo, à 1h10.