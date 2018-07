Correção: avião faz pouso forçado no interior de SP

Um homem de 37 anos ficou ferido na tarde de ontem, depois que um avião monomotor fez um pouso forçado no canavial da Fazenda Santa Adelina, no bairro da Roseirinha, em Itápolis, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, o incidente aconteceu por volta das 17h30, enquanto o mecânico testava o motor do Cessna 210, que passava por reparos no aeroclube da cidade. A pane ocorreu assim que o avião decolou.

O mecânico Fabio Luís Corazza Sanches ficou levemente ferido e foi encaminhado à Santa Casa da cidade. Já o piloto Marcos Morandi Filho, de 22 anos, saiu ileso. O caso foi registrado na delegacia do município.