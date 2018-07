Correção: Bahia vai homenagear Dorival Caymmi Na matéria enviada anteriormente, o nome do governador da Bahia, Jaques Wagner, está grafado incorretamente. Segue a íntegra do texto, já corrigido: A Bahia deve homenagear o compositor e cantor Dorival Caymmi, falecido ontem, informou o governador do Estado, Jaques Wagner, que compareceu ao velório do baiano ilustre. Ainda não se sabe qual será a homenagem, que deve ser resolvida depois, com consulta à família e possivelmente na área cultural. "Dorival Caymmi sempre cantou a Bahia", disse o governador baiano no velório de Caymmi. "Nós todos perdemos e a Bahia em especial", disse Wagner. Ontem, o prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, anunciou que vai colocar o nome do músico em uma rua do bairro do Leblon, zona sul da cidade. O político lembrou que o compositor dizia que vivia no cais e olhando para o mar. Também ressaltou que, em uma época em que as religiões afro-brasileiras sofriam discriminação, ele falava delas em suas obras. "Ele conseguiu quebrar muito preconceito com a forma como ele apresentava", disse.