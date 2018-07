Correção: Bebê morre em incêndio em berçário no RJ

Uma menina recém-nascida morreu na manhã de hoje num incêndio no berçário da Clínica e Maternidade São Silvestre, em São Gonçalo, no Grande Rio. A perícia do Corpo de Bombeiros investiga se as chamas começaram na fiação da incubadora em que estava a criança ou na bomba de oxigênio. Ana Cláudia, de apenas 16 horas de vida, teve o corpo parcialmente queimado e não resistiu. A instituição foi parcialmente interditada.

O caso está sendo tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado da 72ª Delegacia de Polícia, Adilson Palácio, solicitou à Secretaria de Estado de Saúde informações sobre a clínica. A mãe da menina continuava internada na Clínica São Silvestre e não havia sido informada da morte da criança até o início da tarde.