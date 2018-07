Correção: Boca Juniors acerta volta do veterano Schiavi

O Boca Juniors resolveu apostar num antigo ídolo para tentar sair da má fase - ficou apenas em sétimo lugar no último Campeonato Argentino. É o veterano zagueiro Rolando Schiavi, que está com 38 anos e já defendeu o clube entre 2001 e 2006.

Schiavi estava jogando no Newell''s Old Boys, também da Argentina, mas ficou livre após o fim do seu contrato, o que facilitou seu acerto com o Boca Juniors. "O técnico (Julio Falcioni) pediu um jogador com essa características", contou o presidente do clube, Jorge Amor Ameal.

No período em que defendeu o Boca Juniors, Schiavi conquistou diversos títulos, como o da Libertadores de 2003. Depois, ainda passou pelo Hércules, na Espanha, e pelo Grêmio, no Brasil. Mas voltou à Argentina em 2009, para jogar no Newell''s Old Boys.