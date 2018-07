Correção: Bombeiros controlam incêndio em SC

Foi controlado na manhã desta sexta-feira o incêndio químico em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Após mais de 80 horas, os bombeiros conseguiram resfriar a reação térmica que ocorria dentro de um galpão, que armazenava 10 mil toneladas de fertilizantes à base de nitrato de amônia.

Ainda no final da manhã, o Corpo de Bombeiros fará uma coletiva de imprensa para divulgar o plano de retorno das famílias que tiveram que ser removidas de suas casas. Com o controle da fumaça, peritos do Instituto Geral de Perícias poderão começar as investigações sobre as causas do incidente, que começou às 23h de terça-feira.

Para o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Marcos de Oliveira, o uso da câmera térmica tornou o trabalho mais eficiente. O equipamento foi trazido por técnicos da Vale Fertilizantes. Com ele, os bombeiros conseguiram identificar com precisão os focos do incêndio.