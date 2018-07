Correção: Bombeiros simulam ataque a hotel

Em preparação para a Copa do Mundo de 2014, o Corpo de Bombeiros irá fazer uma simulação de atentado no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, na tarde de sexta-feira. Na ação, serão instaladas três bombas nas dependências do hotel, em veículos e na porta da suíte presidencial. Avenidas e ruas da região, na zona sul, serão bloqueadas a partir das 13h40.

Em seguida, os bombeiros irão simular o salvamento, plano de abandono e resgate por helicóptero das "vítimas" da suíte e demais dependências. As supostas vítimas estarão maquiadas, simulando os "ferimentos" causados pelo atentado.

A ação vai envolver um total de 70 bombeiros e 24 viaturas. Quando o helicóptero chegar, agentes irão descer com rapel em direção à suíte presidencial. O Comando de Operações Especiais (COE) e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) terão destaque na varredura e localização de explosivos, acompanhados de cães e fazendo uso de detectores.