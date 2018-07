Correção: Celso Pitta não tem previsão de alta A matéria enviada anteriormente contém um erro. O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta foi operado no dia 24, e não no sábado (31). Segue o texto corrigido, na íntegra. O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, de 62 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após se submeter a uma cirurgia para retirada de um tumor intestinal no último dia 24. Segundo boletim do hospital, ele evolui bem e se alimenta normalmente, mas ainda não há previsão de alta. Pitta está internado desde o dia 22.