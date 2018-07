Correção: Chacina deixa 3 mortos na zona norte de SP

Motoqueiros armados abriram fogo, na noite desta quarta-feira, 25, contra várias pessoas que participavam ou apenas acompanhavam uma partida de baralho na entrada de um lavarrápido na região do Jaçanã, zona norte da capital paulista. Por enquanto, três das vítimas morreram, entre elas um adolescente de 17 anos. A primeira informação que a polícia havia informado era de que uma das vítimas era um garoto de 12 anos.

Por volta das 21h30, os atiradores pararam em frente ao Lavarrápido do Cesinha, na esquina da Rua Morro do Livramento com a Rua Adutora Cabuçu, na Vila Nova Galvão, bairro localizado próximo do limite entre a capital e Guarulhos, e começaram a atirar. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital Padre Bento, em Guarulhos, onde três delas não resistiram aos ferimentos.

Os mortos são o dono do estabelecimento, César da Conceição, de 44 anos, um dos funcionários dele, Isac Pereira Lima, de 20 anos, e o adolescente L.F.O., de 17. Um cliente do estabelecimento e uma quinta vítima, que seria um vendedor de batatas, permaneciam internados. A morte de um deles chegou a ser informada pela PM, mas parentes da vítima não confirmaram. No local do crime foram encontradas cápsulas de pistola calibre ponto 40, o mesmo tipo de pistola utilizada pela Polícia Militar.

Os dados preliminares da ocorrência foram encaminhados para o 73º Distrito Policial, do Jaçanã, mas tudo será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Essa é a sétima chacina registrada neste ano na Região Metropolitana de São Paulo, elevando para 22 o número de mortos. Foram três casos na capital e quatro nas demais cidades. Não se sabe ainda o que motivou o crime desta quarta-feira, 25, porém, ele pode ter relação com o ocorrido dois dias antes na mesma região.

Emboscada

Na última segunda-feira, 23, às 21 horas, o soldado Anderson Andrade de Sales, de 28 anos, lotado nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), foi ferido com três tiros de fuzil calibre 5.53 numa suposta emboscada feita por criminosos na Rua Flor de Ouro, localizada numa das extremidades da rua do lavarrápido.

O policial, ferido numa das pernas, num dos braços e na clavícula, estava em um Ford EcoSport preto e voltava para casa quando foi fechado por quatro veículos. Anderson foi encaminhado para o Hospital da Polícia Militar e internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI).