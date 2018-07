Correção: Cinco são baleados e dois morrem em SP A nota enviada anteriormente tinha um erro no título. Segue novamente a nota, que estava correta: Cinco pessoas, todas ainda não identificadas, foram baleadas na madrugada de hoje em frente à Favela Tamarutaca, em Santo André, no ABC paulista. Segundo as primeiras informações, um dos baleados foi encontrado morto em uma rua próxima à Cadeia Pública da cidade. Outro rapaz, também ainda não identificado, teria corrido e também foi baleado próximo ao local da primeira vítima. Outros três homens, feridos na cabeça, foram encaminhados em estado gravíssimo ao Centro Hospitalar de Santo André e correm risco de morrer, segundo os profissionais que deram as primeiras assistências às vítimas. Não há informações ainda sobre os autores do crime nem sobre causas e circunstâncias.C