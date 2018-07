Correção: Consulado dos EUA atenderá em 2 sábados

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo vai atender as pessoas que necessitam de visto norte-americano no próximo sábado, dia 18, e no dia 23 de julho, também um sábado. Os solicitantes poderão agendar as entrevistas para esses dois dias a partir de hoje, por meio do site www.visto-eua.com.br. De acordo com o Consulado dos EUA na capital paulista, a medida tem o objetivo de reduzir o tempo de espera de agendamento, que hoje é, em média, de 100 dias.

Serão ao todo duas mil novas vagas para entrevistas, de acordo com o Consulado - número semelhante a um dia de atendimento normal. Segundo o consulado, até maio foram emitidos 159 mil vistos na capital paulista, número 36% superior ao do mesmo período de 2010.