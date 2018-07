Correção: corpo achado no Tietê seria de vítima da chuva

O corpo retirado hoje do Rio Tietê, em São Paulo, pode ser de homem desaparecido após a chuva forte que caiu sobre a cidade anteontem.

Flávia Alexandre Avelino, 35 anos, irmã da vítima Ítalo Cícero Mendonça do Carmo, de 24 anos, confirmou à reportagem ter reconhecido o corpo. No entanto, a Polícia Militar não confirmou a informação.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada próximo à Ponte do Piqueri, na Marginal do Tietê, por volta das 15h.

Segundo a família, Ítalo caiu no Córrego do Ipiranga, na zona sul, na quarta-feira, ao tentar socorrer uma mulher que se afogava.

Uma equipe da Polícia Militar estava no local, no início da noite, para preservação do corpo, que está em estado de decomposição, até que o Instituto de Criminalística o leve para realizar exames de identificação.