Correção: corpo de Saramago é levado para Lisboa

A Fundação José Saramago informou que o corpo do Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, falecido ontem aos 87 anos, está sendo transportado por avião da casa do escritor na ilha espanhola de Lanzarote para um funeral que se realizará em Lisboa, Portugal. O corpo de Saramago foi colocado em um avião C130 da Força Aérea portuguesa no aeroporto de Lanzarote e está sendo acompanhado por sua viúva, Pilar del Río, o filho dela, Juan José, a ministra da Cultura de Portugal, Gabriela Canavilhas, o biógrafo, vários amigos e parentes do escritor.

Saramago, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1998 e cujo trabalho é admirado internacionalmente pela clareza de suas ideias, apesar de um estilo de prosa complexa, morreu em sua casa em Lanzarote após uma longa doença. Segundo a Fundação, o corpo de Saramago será cremado ao meio-dia (horário local) de domingo. As informações são da Dow Jones.