Correção: Corpos de desaparecidas são encontrados

Os bombeiros localizaram ontem à noite os corpos das duas últimas pessoas desaparecidas após as chuvas no distrito de Jamapará, em Sapucaia, no centro-sul fluminense. Ao todo foram resgatados 22 corpos, e as buscas foram encerradas hoje (13). Um mesmo deslizamento soterrou oito casas e um Fusca, matando 21 pessoas, na madrugada de segunda-feira. A outra vítima morreu devido ao desabamento da casa onde morava, também na segunda-feira.

Em todo o Estado do Rio 24 pessoas morreram em razão das chuvas neste ano. Além das 22 vítimas de Sapucaia, uma pessoa morreu em Miguel Pereira e outra em Laje do Muriaé. Hoje não choveu forte no Estado, mas a situação continuava crítica em Cardoso Moreira (onde há 4.734 desalojados e 1.064 desabrigados) e em Campos (2.200 desalojados e 316 desabrigados).

Segundo a Defesa Civil, desabrigados são pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos; Desalojados são aquelas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.