Correção: Criança é caso mais grave de acidente no RJ

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro informou hoje, em nota oficial, que dez vítimas do acidente de ontem com o bondinho de Santa Teresa estão internadas em dois hospitais da prefeitura carioca. O caso mais grave, segundo o comunicado, é o de um menino de 3 anos, que está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Souza Aguiar.

No Souza Aguiar, estão oito pacientes. No Hospital Municipal Miguel Couto, outros dois. Todos eles foram submetidos a cirurgias e encontram-se em situação estável, conforme diz a nota. Há ainda um número impreciso de feridos espalhados por hospitais e clínicas particulares do Rio. A Secretaria de Saúde informou não saber quantos são no total.

No Miguel Couto, três das cinco vítimas hospitalizadas após o desastre foram transferidas para hospitais privados. O único ferido internado no Hospital Municipal Salgado Filho também foi transferido pela família. O acidente ocorreu às 16 horas de ontem. O bonde que seguia para o centro capotou na Rua Joaquim Murtinho (Santa Teresa) após sair do trilho. Cinco pessoas morreram e pelo menos 57 ficaram feridas. O local da tragédia está sendo periciado hoje.