Correção da prova estará no site 'estadão.com.br' O site do Estadão, em parceria com o Grupo Positivo, exibirá neste fim de semana uma correção ao vivo das provas do Enem. Os vídeos entram no ar às 19 horas no sábado e às 19h30 no domingo, pouco depois do término do maior exame do Brasil. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram, neste ano.