Correção: Defesa Civil alerta para chuva isolada em SC A nota enviada anteriormente contém um erro. A Defesa Civil de Santa Catarina alertou para a possibilidade de temporais isolados com a chegada de uma nova frente fria na sexta-feira, e não riscos de alagamentos e deslizamentos. Segue o texto corrigido: O Departamento Estadual de Defesa Civil de Santa Catarina alertou para a possibilidade de temporais isolados com a chegada de uma nova frente fria na sexta-feira. De acordo com meteorologistas da Epagri/Ciram - Centro de Informações e Recursos Ambientais e de Hidrometereologia de Santa Catarina, hoje o dia terá nebulosidade com chuva isolada no início do dia. Amanhã e quinta-feira, uma massa de ar seco deixa o tempo estável com predomínio de sol.