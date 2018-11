Correção: Duas jovens presas com 20 kg de maconha

Duas jovens foram detidas, por volta das 2h30 desta terça-feira, 27, transportando cerca de 20 quilos de maconha distribuídos em duas sacolas e em forma de 15 tijolos (droga prensada), próximo à praça de pedágio do quilômetro 32 da pista sul da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC.

As duas seguiam em uma van para a cidade do Guarujá, litoral sul paulista, mas, ao verem o tráfego afunilado logo após o pedágio, pois ocorria uma blitz da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), resolveram deixar o veículo e voltar, caminhando no sentido capital.

Ao perceberem a atitude das duas mulheres, os policiais rodoviários que realizavam a blitz entraram em contato com uma viatura parada antes da praça. Segundo a PRE, as duas jovens ainda jogaram as sacolas no matagal, mas foram abordadas e detidas em flagrante.

Elas alegaram aos policiais que moram no Guarujá, que estão desempregadas e que iriam receber R$ 900,00 cada uma para entregar a droga a um tal de "Neguinho". Essa seria a segunda vez que as duas mulheres realizam esse tipo de crime. A droga foi pega com um desconhecido no Terminal Jabaquara do Metrô, na zona sul de São Paulo, segundo elas. Foram encaminhadas para o plantão do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e autuadas em flagrante.